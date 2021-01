Förderprogramm Leader in Wermelskirchen : Neue Ideen fürs Wasserland gesucht

Wermelskirchen Regionalbudget ermöglicht 80-prozentige Förderung von kleineren Maßnahmen.

Gute Nachrichten gibt es vom Verein „Leader Bergisches Wasserland“, der sich um die Stärkung des ländlichen Raums und der dörflichen Strukturen kümmert: Das neue Regionalbudget ermöglicht die Förderung von zahlreichen kleineren Maßnahmen mit einer Förderquote von 80 Prozent – und erweitert damit die Fördermöglichkeiten im Bergischen Wasserland. Die Bewerbungsphase für das Jahr 2021 startet am 1. Februar. „Nun sind neue Ideen aus der Region gefragt. Ob Platzgestaltungen, Kinderspielplätze oder Ausstattungen von Dorfgemeinschaftshäusern und Museen, neue Technik für digitale Sitzungen oder touristische Einrichtungen – die Möglichkeiten für eine Förderung sind vielfältig“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer also ein kleines Projekt in seinem Ort umsetzen möchte, sollte sich um eine Förderung bewerben.