Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen Neue Ideen für Arbeit mit Konfirmanden

Sie essen zusammen, schreinern, basteln, kochen und erkunden das Gemeindeleben nach einem eigenen Plan: Konfirmandenarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen hat sich verändert. „Heute geht es nicht mehr so sehr um Wissensvermittlung, sondern viel mehr darum, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eine Heimat in der Gemeinde zu finden“, sagt Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Stupides Auswendiglernen war gestern. Stattdessen setzt die Konfirmandenarbeit heute auf Gemeinschaftserlebnisse. „Und auf die Möglichkeit, Glauben im Alltag zu entdecken“, sagt die Pfarrerin.