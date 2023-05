Unverpacktladen in Wermelskirchen Neue Hoffnung für den „Krämerladen“ dank riesiger Spendenbereitschaft

Am Sonntagnachmittag hatte Jochen Krämer auf startnext.com um finanzielle Unterstützung für seinen „Krämerladen“ an der Telegrafenstraße gebeten (wir berichteten). Der Laden stehe vor dem Ende. Steigende Kosten würden die Existenz des Unverpacktladens bedrohen. „Diese große Summe ist uns viel wert“, erklärte Krämer am Mittwochmittag. Aber es müsse sich auch im Regelbetrieb etwas ändern, um in einem halben Jahr nicht erneut an diesem Punkt zu stehen.