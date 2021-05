Neue Praxis in Wermelskirchen : Neue Gynäkologie im MVZ ist bereit für die Eröffnung

Neue Praxis in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Praxis ist eingerichtet: Das Medizinische Versorgungszentrum am Schwanen bekommt jetzt auch eine Frauenarzt-Praxis. Drei Fachärzte bieten dort ab Ende Mai Vor- und Nachsorgeuntersuchungen an.

Die ersten Patientinnen haben schon angerufen und sich Termine geben lassen, wenn ab Donnerstag, 27. Mai, die neue Gynäkologie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Schwanen den Betrieb aufnimmt. Dass eine weitere Praxis für Frauenheilkunde in Wermelskirchen dringend benötigt wird, hatten Christian Madsen, Geschäftsführer des Krankenhauses, und der dortige Chefarzt der Gynäkologie, Dr. Stephan Ganz, schon vor Monaten erkannt, sich deshalb rechtzeitig den dritten kassenärztlichen Sitz gesichert, um den Patientinnen in der Stadt eine zusätzliche Leistung anbieten zu können.