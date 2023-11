Neue Feuerwehrwache in Wermelskirchen Besser warm anziehen im Rathaus

Zudem soll eine Machbarkeitsstudie klären, was am Wachstandort Am Bahndamm in der Stadtmitte in Sachen Vergrößerung möglich ist. Aus Sicht der Finanzplanung ist es kaum auszudenken, wenn die Studie zu dem Schluss kommt, dass die Feuer- und Rettungswache nicht sinnvoll ausbaubar ist. Dann würde es richtig teuer werden. Aber: Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Machbarkeitsstudie zu diesem Schluss kommt. Spannend ist daher die Frage, was die Studie empfehlen wird und was die Umsetzung dieser Empfehlung kostet.