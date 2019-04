Brandgefahr steigt : „Der Wald ist trocken wie Zunder“

Ein Feuerwehrmann bekämpft von einem Leiterwagen aus einen Brand in Dhünn (Archivfoto). Foto: Sebastian Radermacher/Radermacher, Sebastian

Wermelskirchen Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem weiteren Dürre-Sommer. Schon jetzt sind Bäume und Böden zu trocken. Feuerwehr und Regionalforstamt befürchten Waldbrände.

Fünf Jahre lang war Ruhe: Zuletzt stand ein Wermelskirchener Wald 2014 in Flammen. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, befürchten Experten. „Schon jetzt ist die Waldbrandgefahr hoch“, sagt Christina Amling vom Regionalforstamt Wald und Holz NRW. Das bestätigt auch die Feuerwehr, die sogar neue Spezial-Fahrzeuge für die Waldbrand-Bekämpfung anschafft – und zur Vorsicht beim Waldspaziergang mahnt.

NRW 76.000 Hektar Waldfläche gibt es in Nordrhein-Westfalen. Diese bedecken damit eine Fläche so groß wie das komplette Bundesland Hamburg.

Geholfen hat auch nicht, dass es vom ersten bis 17. März täglich geregnet hat. Denn im Anschluss war es wieder trocken und größtenteils sonnig - so wie am vergangenen Osterwochenende. „Es liegt viel trockenes Laub und Gras auf dem Boden. Jetzt sind auch noch die Bäume ausgetrocknet. Der Wald ist trocken wie Zunder“, warnt Amling.

In den vergangenen Jahren seien Waldbrände zum Glück nie ein Thema gewesen. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt , dass im April 2018 die Böden im Bergischen Land noch schön feucht waren. Jetzt wird dort für die Region eine moderate bis schwere Dürre angezeigt. „Die Lage ist schon angespannt“, sagt Amling. Und die heißen Monate kommen erst noch.

Das bereitet auch der Feuerwehr Sorgen. Denn Feuer im Wald stellt die Brandbekämpfer vor Probleme. „Dort gibt es keine Hydranten. Wir müssen also lange Schlaucheitungen verlegen, um an Löschwasser zu kommen“, sagt Feuerwehr-Chef Holger Stubenrauch. Im Notfall könnten außerdem Landwirte helfen. Die stellen Gülletanks zur Verfügung, in denen große Mengen Wasser bis zum Einsatzort transportiert werden können.