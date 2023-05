Straßenverkehr Wermelskirchen Neue Chance für einen Kreisverkehr an der L101

Der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung L101/K18 in Dabringhausen hat noch eine Chance. Mit dieser leisen Hoffnung endete die jährliche Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Dabringhausen. Der Grund: Die Unfallkommission des Rheinisch-Bergischen Kreises identifizierte den Verkehrsknoten als Unfallhäufigkeitsstelle. Die Folge: Im Oktober 2022 beschloss die Kommission die Installation einer Kreuzungs-Lichtsignal-Anlage – also einer Ampel. Die Kosten muss der Landesbetrieb Straßen-NRW tragen.