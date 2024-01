Bäckerei in Wermelskirchen stellt um Bezahl-Automaten in der Bäckerei Evertzberg

Wermelskirchen · Bezahlen, ja – aber mit Bargeld bitte nur am Automaten. Das Prinzip gilt ab Ende Januar in allen Filialen der Bäckerei Evertzberg. An vielen Standorten kommen die Automaten schon jetzt zum Einsatz – auch in der Filiale an der Telegrafenstraße in Wermelskirchen. So funktioniert das Ganze.

04.01.2024 , 12:30 Uhr

Anstatt das Geld über die Ladentheke zu reichen, werfen die Kunden ihre Scheine und Münzen in dafür vorgesehene Fächer. Der Automat gibt anschließend das Wechselgeld heraus. Foto: Ronja Wirts