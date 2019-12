Wertstoffhof zwischen Feiertagen geschlossen : Entsorgung zur Jahreswende

Wermelskirchen Der neue Abfuhrkalender liegt aus/Gutscheine für gelbe Säcke 2020 per Postwurfsendung/Abholung der alten Weihnachtsbäume erfolgt in der 3. Kalenderwoche

▶ Die Müllabfuhrkalender für das kommende Jahr liegen ab sofort zur Abholung im Eingangsbereich des Rathauses bereit. Darüber hinaus erhalten Bürger ab Donnerstag, 19. Dezember die Müllabfuhrkalender an nachfolgenden Standorten im Stadtgebiet: Lotto Toto Duran, Bahnhofstraße 1, Post vom Stein (Pohlhausen), Oberpohlhausen 40, Lotto- und Postannahmestelle Hadi´s, Tente 57, Kaufzentrum Hübing (Dabringhausen), Altenberger Straße 69, Postfiliale Dabringhausen, Altenberger Straße 54, Frischmarkt Dhünn, Hauptstraße 40, Elektro Peters, Neuenweg 6, Lotto Ülker, Eich 48, Revea Hilgen, Heide 1, 51399 Burscheid. Eine Änderung gibt es im neuen Jahr: Die Heinhausstraße wechselt zum 1. Januar 2020 in den Abfuhrbezirk 8 (bislang Abfuhrbezirk 4). Die betroffenen Haushalte werden schriftlich durch das Abfuhrunternehmen REVEA gesondert informiert.

▶ Öffnungszeiten Die Firma REVEA in Burscheid arbeitet am 23., 24. sowie am 27., 30.und 31. Dezember ganz normal in der Zeit von 6 bis 16:30 Uhr. Probleme, die im Zusammenhang mit der Entleerung der Müllgefäße auftauchen, sind vom 23. Dezember bis 1. Januar bitte unmittelbar bei der Firma REVEA zu melden (Telefon: 02174-76260).