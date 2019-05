Mit barrierefreiem Zugang : Neubau am Amselweg ist bezugsfertig

Info

„Anker-Mieter“ der RBS ist am Amselweg 1a die Stadt Wermelskirchen, die fünf der 13 Wohnungen gemietet hat. Darin will die Verwaltung geflüchtete Menschen unterbringen, deren Aufenthalt geregelt ist. „Wir achten immer darauf, dass die neuen Bewohner zur Hausgemeinschaft passen. Damit haben wir hinreichend Erfahrung, in ganz seltenen Fällen gibt es Schwierigkeiten“, beschreibt Bürgermeister Rainer Bleek.

Wohnraum Der Bürgermeister sieht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als „ausgesprochen schwierig“ an: „Ein Vorhaben scheiterte am Anwohnerwiderstand in Bähringhausen, ein anderes am Artenschutz in Nachbarschaft des Krankenhauses. Dazu fallen demnächst städtische Wohnungen weg, wenn nach der Kirmes die Loches-Platz-Bebauung beginnt.“ Der Bedarf an Wohnungen für Flüchtinge sei sicherlich zurückgegangen, so Rainer Bleek, aktuell fehle der ganz große Druck, was die Arbeit erleichtere.