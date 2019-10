Anwohner waren zwei Monate ohne Nahversorger : Wieder Naherversorgung in Tente – Netto-Markt ist eröffnet

Wieder Naherversorgung in Tente – Netto-Markt ist eröffnet

Neue Netto-Filiale hat in Tente eröffnet. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Unternehmen spricht von umweltfreundlichen Baustandards. Beckmann bietet als Partner ein Bäckerei-Café.

Die Bewohner des Ortsteils Tente und Herrlinghausen haben wieder eine Nahversorgung vor der Haustür: Netto Marken-Discount hat in den Räumen der ehemaligen Edeka-Filiale in Tente 49 eine neue Filiale eröffnet. Nach eigenen Angaben lege Netto im Warenangebot Wert auf Vielfalt, Qualität und Regionalität zum kleinen Preis. Wermelskirchener Kunden erhalten anlässlich der Neueröffnung Aktionsangebote, teilt das Unternehmen mit. Wie berichtet, hatte Inhaber Rolf Harbing die Edeka-Filiale in Tente im August aufgegeben. Viele Kunden zeigten sich enttäuscht. Es folgte eine zweimonatige Schließung des Ladenlokals für umfangreiche Umbauarbeiten für die Nachfolgenutzung durch Netto.