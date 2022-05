Kabarett in Wermelskirchen : Badischer Humor mit griechischem Topping

Wermelskirchen Mit subtil erzählten Geschichten begeisterte Nektarios Vlachopoulos, der mit seinem Programm „Ein ganz klares Jein“ zu Gast war, das Publikum in der Kattwinkelschen Fabrik.

Diese Episode war eine, die die große Klasse des ehemaligen Poetry-Slammers und Gewinner unter anderem des renommierten Passauer Scharfrichterbeils deutlich machte. Wenn er nämlich den Zwiespalt von Kopf und Hirn vor dem Ansprechen seiner Traumfrau in spe in einem Zugabteil schilderte, war das großes Kino. Sein Zaudern habe übrigens zum Verlust geführt. „Ich glaube, dass Menschen am glücklichsten sind, die einfach so handeln. Ohne nachzudenken. Dumme Menschen halt.“