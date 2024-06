Im Auftrag des Rheinisch-Bergischen Kreises „Respektvoll und achtsam mit der Natur umgehen“

Mai In den wenigen Wochen als Naturschutzwächter habe ich schon alles Mögliche beobachtet. Anpflanzungen des Forstes auf einem Bodendenkmal, große Werbeflächen im Landschaftsschutzgebiet, private Parkplätze im Wald, Picknicken am Bachufer und freilaufende Hunde sowie Mountainbiker in wilder Abfahrt im Naturschutzgebiet. Als Ehrenamtler kann ich informieren, aufklären und auf Einsicht und Vernunft setzen. Wir suchen immer das aufklärende Gespräch. Das gelingt oft, leider aber nicht bei jedem. Wer sich rücksichtslos verhält, uneinsichtig ist und die zerstörerischen Folgen seines Verhaltens achselzuckend in Kauf nimmt, muss mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen und Bußgeldern rechnen. Hier arbeitet die Naturschutzwacht eng mit der Polizei, den Ordnungsämtern und der Unteren Naturschutzbehörde zusammen.