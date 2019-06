Kirmes in Wermelskirchen : Naturschützer haben keine Bedenken bei Feuerwerk

Wermelskirchen Wer sich auf das Feuerwerk zum Abschluss der Wermelskirchener Herbstkirmes freut, braucht keine Sorge haben, dass es nicht wie gewohnt stattfindet. Das teilte das städtische Ordnungsamt mit. Am Dienstagabend, 27. August, soll es von professionellen Feuerwerkern gezündet werden und 13 Minuten lang den Himmel über der Innenstadt in bunte Farben tauchen.

In anderen Teilen Deutschlands wird derweil hitzig über Feuerwerke bei vergleichbaren Veranstaltungen wie der Herbstkirmes in Wermelskirchen diskutiert. In Norddeutschland etwa soll der Naturschutzbund Medienberichten zufolge die Politik zum Handeln aufgefordert haben – Feuerwerke gehörten abgeschafft. Die Umweltschützer dort begründen das nicht nur mit Feinstaub, sondern auch mit einem Chemie-Cocktail, der vom Himmel riesele. Außerdem quälten die Knalle der Feuerwerkskörper Tiere in der Umgebung.

Laut Paul Engelbracht vom Ordnungsamt soll das Feuerwerk in Wermelskirchen auch in diesem Jahr vom Kleinspielfeld an der Sporthalle in der Nähe des Schwanenplatzes gezündet werden. Anwohner in der Umgebung sollen ihre Fenster dann geschlossen halten.