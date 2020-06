Zwischen Brückenweg und L409 : Namenlose Straße heißt künftig „Am Bahndamm“

Wermelskirchen An der Zufahrtsstraße von der L409 zum neuen Parkplatz zwischen Feuerwehr und Wermelskirchener Tafel fehlt bislang ein Straßenschild, um Autofahrern die Suche zu erleichtern. Die Idee für den Straßennamen entstand durch die ehemalige Bahntrasse.

Warum lange nach einer Lösung suchen, wenn diese doch so einfach sein kann ? Da der neue Parkplatz, der zwischen Feuerwache und der Wermelksirchener Tafel im Zuge der Verkehrsberuhigung der Innenstadt entstanden ist, „Am Bahndamm“ heißen soll, bekommt auch die davor verlaufende, bisher namenlose Straße diesen Namen. Damit finden auch ortsfremde Autofahrer den öffentlichen Parkplatz leichter. Über diesen Vorschlag der Verwaltung müssen die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr in ihrer öffentlichen Sitzung am Montag, 8. Juni, entscheiden.