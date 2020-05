Entdeckt in einem Waldstück : Nagelfallen auf bekannten Mountainbike-Strecken

Wermelskirchen/Burscheid Ein Polizeibeamter entdeckte in einem Waldgebiet des Eifgentals fünf Nägel, die Unbekannte in den Boden gesteckt hatten. Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Jägerschaft sensibilisiert, verstärkt auf solche Fallen zu achten.

Das ist gerade noch einmal gut gegangen: Ein Mountainbiker, der als Polizist tätig ist, hat am vergangenen Samstag in einem Waldgebiet des Eifgentals gefährliche Nagelfallen auf Mountainbike-Strecken entdeckt. Das teilt am Mittwoch die Kreispolizeibehörde mit. Die Fallen wurden am Samstag gegen 10.30 Uhr entdeckt und entfernt, so dass niemand laut Polizei zu Schaden kam.