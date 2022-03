Ausbildung in Wermelskirchen : Handwerk und Industrie sorgen sich um Nachwuchs

Kümmern sich innerhalb der Firma Suer um die Azubisuche: Ausbildungsbotschafter Marc Peters, Personalleiterin Julia Suer (Mitte) und die Ausbildungsbeauftragte Joanna Frühwirth. Foto: Suer

Wermelskirchen Immer weniger junge Leute interessieren sich für das Handwerk oder eine duale Ausbildung. Die Firma Suer hat erst eine Bewerbung erhalten.

Eigentlich liegt das Handwerk in der Natur der Menschen, heißt es in der neuesten Imagekampagne der Handwerkskammer. Schon im jungen Alter erforschen Kinder ihre Umwelt schließlich ganz natürlich mit den Händen und basteln, malen, stapeln, kneten oder buddeln zum Vergnügen. Eigentlich, so sollte man also meinen, wäre es deshalb auch nicht verwunderlich, wenn viele Menschen im späteren Verlauf ihres Lebens einen handwerklichen oder industriellen Beruf erlernen wollen oder sich zumindest einmal darin ausprobieren.

Die Realität sieht jedoch anders aus. Der Fachkräftemangel ist weiter ein Problem, die Suche nach Auszubildenden gestaltet sich immer schwieriger. Während in 2005 noch 163.000 junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk begonnen haben, waren es im Jahr 2020 nur noch 130.000, heißt es vom Verband Handwerk NRW. In einer Forsa-Studie aus dem Herbst 2021 schätzten zudem nur 36 Prozent der Befragten das Ansehen des Handwerks als hoch ein, auch wenn gleichzeitig über 80 Prozent angaben, dass sie dem Handwerk sichere Arbeitsplätze und gute Zukunftschancen zuschreiben. Doch warum ist das so? Warum interessieren sich besonders junge Leute heutzutage kaum noch für das Handwerk oder die Industrie?

Info IHK-Initiative „Praktikum jetzt“ für Schüler Aktion Während der Aktionswochen der Initiative „Praktikum jetzt“ vom 28. März bis 8. April der IHK Köln können Schüler quer durch alle Branchen echte Praxiserfahrung sammeln und interessante Berufe kennenlernen. Ausbildungsunternehmen aus der Region, die in der Regel auch Praktika anbieten, finden Jugendliche im Ausbildungsatlas der IHK Köln sowie auf der bundesweiten Lehrstellenbörse, die unter www.ihk-koeln.de/praktika verlinkt sind.

Eva Babatz von der IHK Köln und Leiterin der Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg hat eine Vermutung. „Die meisten jungen Leute gehen heute lieber in die Berufskollegs, suchen nach einem Studienplatz oder nehmen sich nach der Schule erst mal eine Auszeit. Aber eine gewerblich-technische oder eine duale Ausbildung steht oftmals gar nicht im Raum“, sagt Babatz. Gerade in der Stadt Wermelskirchen, die ein Industrie geprägter Standort sei, an dem viele gewerblich-technischen Bereich abgedeckt werden, sei es deshalb besonders problematisch, wenn zu viele Fachkräfte fehlen. „Wir müssen uns ja auch immer klarmachen, dass hier die Lichter ausgehen, wenn die Industrie nicht mehr ihre Fachkräfte bekommt, weil es schließlich der Anfang der Wertschöpfungskette ist“, schildert Babatz.

Manfred Bansen, Handwerksmeister aus Wermelskirchen. Foto: Tom Pochert

Ihr sei aber auch bewusst, dass man die jungen Leute nicht zur Industrie bewegen wird, indem man damit „wirbt“, dass man dringend Hilfe braucht und in der Patsche sitzt. „Das wäre eine schlechte Parole. Wir müssen die jungen Menschen eher damit reizen, dass sie in einer Ausbildung gute Zukunftsaussichten haben und an die Hand genommen werden“, so Babatz. Wer zunächst eine Ausbildung macht, hat schließlich immer noch die Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu studieren.

Dass beispielsweise das Handwerk überhaupt mit mangelnder Wertschätzung zu kämpfen hat, liegt laut Manfred Bansen, einem langjährigen Handwerksmeister aus Wermelskirchen, vor allem an der Vergangenheit. „Das Handwerk hatte nicht immer einen guten Ruf. Es gab raue Umgangstöne, man wurde nicht verwöhnt und musste richtig hart körperlich arbeiten“. Mittlerweile hätte sich jedoch einiges verändert. „Viele Handwerksberufe erfordern heute ein großes Wissen, wegen neuer Anwendungs- und Verarbeitungstechniken, Materialien und technischen Vorgaben. Und gerade in den wichtigen Bauberufen kann man Erlerntes auch für eigene Zwecke nutzten“, sagt Bansen. Er glaubt, dass die berufliche Entscheidung so mancher Jugendlicher vor allem durch die Eltern und die Schulen beeinflusst würde. „Das Gymnasium ist heute die Volksschule Nummer Eins. Dadurch ist der Weg für viele natürlich schon vorgeprägt“, so Bansen.

Diese Entwicklung kriegt man aktuell auch beim mittelständischen Familienunternehmen Suer in Wermelskirchen zu spüren, das unter anderem Spezialist für Fahrzeugbauteile ist. Auf die vier Ausbildungsstellen Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Kaufmann im E-Commerce und Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement hat sich bislang erst eine einzige Person beworben. „Dieses Jahr ist es wirklich erschreckend. Im vergangenen Jahr war das noch anders“, sagt Personalleiterin Julia Suer.

Marc Peters, Lehrling und Ausbildungsbotschafter bei Suer, kann das nicht verstehen, da er bislang sehr zufrieden auf seine Lehrzeit blickt. „Ich kann jedem Jüngeren nur empfehlen, erst ein duale Ausbildung zu starten. Man hat sowohl das theoretische Wissen als auch die praktischen Erfahrungen, sitzt nicht nur stupide im Hörsaal und kann sich danach trotzdem immer noch weiterbilden“, sagt Peters.