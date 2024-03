Konzert in Wermelskirchen Intensiver Abend mit Nachwuchs legendärer Musiker

Mitgebracht hatte das Trio eine Vielzahl Songs der Ära ihrer Eltern, nicht umsonst stand der Abend unter dem Motto „Kofi Baker‘s Cream Faith – Playing the music of Cream and Blind Faith“. Und dazu auch die eine oder andere Anekdote aus den Hippie-Rocker-Haushalten ihrer Kindheit. So freute Kofi Baker sich etwa sehr darüber, das in Deutschland demnächst Cannabis legalisiert werde. „Meinen ersten Joint rauchte ich mit fünf Jahren – oder habe es versucht. Ich habe reingepustet. Da hat mir mein Vater einen Klapps mitgegeben und ich wusste: Okay, das war jetzt verkehrt“, sagte der Schlagzeuger. Und machte grundsätzlich keinen Hehl daraus, dass er gerne „mal einen durchzieht“. Er halte „Pot für weniger gefährlich als Alkohol“.

So interessant und amüsant dieser Einblick in die Jugend als Sohn eines Rockstars auch sein mochte, es war doch die Musik, die im Mittelpunkt dieses großartigen Konzerts stand. Natürlich waren es die großen Klassiker, die gespielt wurden. Aber letztlich ging es gar nicht so sehr darum, welche Songs es waren, sondern vielmehr darum, wie das geschah. Dass Kofi Baker und Malcolm Bruce die Fähigkeiten und das Talent ihrer Väter geerbt hatten, war unüberhörbar. Und das tatsächlich in jeder Note, jedem Solo, jeder Improvisation und jedem gemeinsamen Jam. Es war ein unglaublich intensiver Abend.