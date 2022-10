Judoclub Wermelskirchen : Per Schulterwurf zum Titel

Drei Siege in drei Kämpfen bedeutete den nationalen Titel, der mit einer goldenen Medaille prämiert wurde: Carolin Scheida (r.) feiert in Leipzig mit Trainingspartnerin Hannah. Foto: JC Wermelskirchen/privat

Wermelskirchen/Remscheid Carolin Scheida (15) ist Deutsche U18-Meisterin im Judo in der Klasse bis 40 Kilo. Wie die Remscheiderin ihre schwereren Gegnerinnen bezwang.

Von Arnd Janssen Redaktionsmitglied Wermelskirchen/Bergisches Land

Ein Untergewicht von mehreren Kilogramm in der Gewichtsklasse bis 40 Kilo hielt Carolin Scheida nicht davon ab, sich nach drei Kämpfen gegen teils ältere, schwerere und körperlich überlegene Kontrahentinnen zur deutschen Meisterin der unter 18-jährigen Judokas zu krönen.

Die 15-Jährige vom Judoclub Wermelskirchen (JCWK), die von dem langjährigen Trainer Lutz Hartmann und mittlerweile auch von ihrem Vater Kaweh Scheida trainiert wird, hatte mit ihrem Abschneiden selbst nicht gerechnet: „Zuerst dachte ich: Hauptsache, einen Kampf gewinnen. Ich war dann überrascht und konnte es gar nicht fassen, dass ich deutsche Meisterin geworden bin“, beschreibt Carolin ihre Gefühle. Den Triumph habe erst der Verein und ihre Freunde möglich gemacht, denen Carolin für die Unterstützung dankt.

Info Judo – in mehr als 150 Ländern verbreitet Herkunft Judo („sanfter Weg“) entstand im Japan der 1870er Jahre, und vertritt eine Strategie des Siegs durch möglichst geringen Kraftaufwand. Wertung Man siegt bei Aufgabe oder drei Strafpunkten des Gegners sowie einem Punktesieg – entweder mit einem Punkt (Ippon) oder zwei halben (Waza-ari).

Bei den U18-Titelkämpfen in Leipzig traten am Wochenende rund 200 männliche und fast ebenso viele weibliche Nachwuchsathleten in je neun Gewichtsklassen gegeneinander an. Für den JCWK war bei den Jungen auch Luke Cabecana dabei, der in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm krankheitsgeschwächt aber keinen guten Wettkampf erwischte. Umso besser machte es die Remscheiderin Carolin Scheida in der Klasse der Ultraleichtgewicht-Judokas bis 40 Kilo.

Judoka Carolin Scheida (rechte Kämpferin) wird über die Schulter ihrer Gegnerin geworfen. Doch sie kämpfte sich beharrlich zum nationalen Titel. Foto: JC Wermelskirchen/privat

„Es gibt Gewichtsklassen von 40 bis 78 Kilo plus, aber die meisten kämpfen in den Klassen von 52 bis 63 Kilogramm“, sagt JCWK-Trainer Sven Dicke. Das soll die Leistung von Carolin in ihrer eher dünn besetzten Klasse natürlich nicht schmälern. Immerhin musste sich die 15-Jährige trotzdem gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. „Am Wettkampftag habe ich 36 Kilo gewogen, meine Gegnerin 40,9. Das konnte man schon kräftemäßig spüren“, sagt sie.

Besagter zweiter Tageskampf gegen eine Gelsenkirchenerin verlangte Carolin alles ab. Nachdem sie den ersten Kampf gegen die mitteldeutsche Meisterin schon nach wenigen Sekunden per Punktsieg für sich entscheiden konnte, war der zweite nach eigener Angabe ihr schwerster. Nach den regulären vier Kampfminuten hatten beide Judokas zwei Strafen gesammelt, also Unentschieden. Carolin kämpfte gegen die Erschöpfung und hatte Glück: Ihre Gegnerin machte zu viele Absprachen mit ihrem Trainer und erhielt dafür den dritten Strafpunkt – Sieg für Carolin.

Gegen eine körperlich starke Gegnerin aus Bayern musste die 15-Jährige auch zunächst zwei Strafpunkte hinnehmen, bevor auch sie mit gleich zwei Schulterwürfen hintereinander die Wende zum Punktsieg schaffte. Eine besondere Taktik habe sie nicht gehabt, sagt Carolin: „Man schaut sich natürlich den Gegner an und weiß, dass man anders greifen muss, wenn er ein Linkshänder ist. Aber vieles macht man spontan.“