Wermelskirchen Nachmeldung am Stadtlauf-Tag ist wegen der großen Resonanz nicht mehr möglich

Auch wenn vieles neu ist beim traditionsreichen WTV-Lauf, der erstmals 2004 ausgerichtet wurde, gibt es noch immer feste Konstanten, sagt das Organisationsteam. So etwa die hohe Beteiligung an Nachwuchsläufern. „Wir freuen uns über eine tolle Resonanz. Mit so einem Ansturm hatten wir nicht gerechnet“, sagt Walter Thiel und verkündet, dass sich 65 Schulstaffeln, mehr als 100 Schüler über einen Kilometer und rund 300 Bambinis über 125 Meter vorangemeldet haben. „So viele, dass wir uns für einen Teilnehmerstopp entscheiden mussten“, erklärt Walter Thiel. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist also nicht mehr möglich.