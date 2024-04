Prozess am Amtsgericht Wermelskirchen Nach Rinderfilet-Diebstahl zu Sozialstunden verurteilt

Diese Erfahrung hatte nun ein 23-jähriger Wermelskirchener gemacht, der sich wegen Diebstahls zu verantworten hatte. Die Verhandlung war so schnell wieder vorbei, wie sie begonnen hatte – das hatte sich der Angeklagte wohl auch nicht so zu wünschen gehofft. Vorgeworfen wurde ihm ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wermelskirchen. Dort soll er, so die Anklageschrift, „664 Gramm Rinderfilet an der Fleischtheke bestellt sowie aus der Kühltheke eine Sushi-Box genommen haben und dann in seinen Rucksack gesteckt haben“. Mit den Waren im Gesamtwert von rund 46 Euro sei der Angeklagte dann in den Kassenbereich gegangen – und habe den Markt schließlich ohne zu zahlen verlassen. Fraglos, und wie der Angeklagte selbst einräumte, „eine echte Dummheit“.