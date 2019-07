Anwohner versorgten Tiere mit Wasser : Retter informieren Veterinäramt – Kühe kehren zurück zum Hof

Menschenkette für Kuhrettung: Eimerweise versorgten Anwohner der Frohntaler Straße die durstigen Tiere mit Wasser. Foto: Jörg Schröder

Wermelskirchen Noch ist unklar, warum die Kühe auf einer Wiese im Bereich Frohntaler Straße am Wochenende keinen Zugang zu einer Tränke hatten, bis sie von Anwohnern in Eigeninitiative versorgt wurden. Auch am Montag schleppten die Helfer Wasser heran, weil der Landwirt noch nichts unternommen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über den Versorgungsengpass, dem ausgetrockneten Bach, und ihre Hilfsaktion hatten sie ihn aber informiert und um eine Lösung des Problems gebeten. Einige Bürger informierten daraufhin das Veterinäramt. Die Behörde wurde sofort aktiv.

„Eine Veterinärin ist gleich rausgefahren, um sich ein Bild von der Situation zu machen“, sagte Alexander Schiele, Pressesprecher beim Rheinisch-Bergischen Kreis. Tierärztin Christina Post habe festgestellt, dass am Montag „wieder etwas Wasser lief“, so Schiele. Die Tiere seien nach ihren Angaben in einem guten Ernährungszustand und machten einen gepflegten Eindruck. Auf ihrer Weide hätten sie ausreichend Gras und Schatten, um sich vor sengender Sonne zu schützen. Weil aber die Wasserversorgung offenbar noch nicht gesichert ist, sei der Halter aufgefordert worden, die Tiere abzuholen und zum Hof zurückzubringen. „Das hat der Landwirt auch zugesichert“, berichtete Schiele.

Außerdem habe die Veterinärin Zeugenaussagen protokolliert, die sie auswerten werde. Geprüft werde, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. „Die Anwohner haben ganz vorbildlich reagiert. Ein großes Kompliment dafür“, gibt Alexander Schiele den Dank der Behörde an die engagierte Nachbarschaft weiter. Denn auch in den Amtsstuben waren die durstigen Kühe und ihre Retter ein Gesprächsthema.