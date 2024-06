Kommunalpolitik in Wermelskirchen Für AfD wollen Lietzmann und Döbbel die Ausschüsse besetzen

Nicht Manfred Schawohl, der für den zurückgetretenen Karl Springer in die Stadtratsfraktion der AfD nachrückte, sondern Hans-Joachim Lietzmann und Torsten Döbbel sollen die Partei auf den ihr zustehenden Sitzen in Ausschüssen, Beiräten und Arbeitskreisen vertreten. Das teilte der Sprecher der AfD-Ratsfraktion und Ratsmitglied Hans-Joachim Lietzmann in einem Schreiben mit.