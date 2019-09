Eine Frau wollte Parkbuchten für Audifahrer frei halten : Unbekannter zerkratzt Autotür – Familie sucht Zeugen

Wermelskirchen Nach dem Besuch der Herbstkirmes entdeckten die Leverkusener einen eingeritzten Schriftzug auf der Beifahrertür.

Der Besuch auf der Herbstkirmes wird für eine Familie aus Leverkusen nicht in guter Erinnerung bleiben, was nicht am Kirmesangebot liegt, sondern an ärgerlichen Begleitumständen: Am Abend des Kirmessamstag wurde ihr Auto zerkratzt. Als sie gegen 23 Uhr zu ihrem Opel Astra zurückkehrten, den sie auf der Grünestraße in einer Parkbucht vor der Hausnummer 4 gegenüber der „Allianz-Vertretung“ abgestellt hatten, prangte auf der Beifahrertür das Schimpfwort „Hurensohn“, tief in den Lack eingeritzt. „Wir suchen nun schon seit zwei Wochen Zeugen, die die eventuell etwas Auffälliges bemerkt haben“, sagt die Anruferin am Bürgermonitor dieser Redaktion. Ihren Namen wolle sie nicht nennen, sie befürchte Repressalien durch den Täter. „Ich traute mich nicht mehr, mit solch einem Schriftzug auf der Wagentür herum zu fahren, mein Mann hat ihn inzwischen überklebt“, sagt sie.