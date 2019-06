Bürgerzentrum in Wermelskirchen weiter gesperrt : Nach den Sommerferien sind Säle nutzbar

Wermelskirchen Das Parkett im Bürgerzentrum wird geschliffen und versiegelt. Stadt baut Fliesen ein für Theken.

Ein Schlauchplatzer vor der „Wermelskirchener Musiknacht“ sorgte für einen großen Wasserschaden: Es lief in die Decken im Foyer, beschädigte das Parkett in den Sälen, und lief auch bis in die Kellerräume unter den Sälen gelaufen, in die sogenannten Künstlerumkleiden. Seither ist das Bürgerzentrum gesperrt. Bautrockner laufen, Fachleute untersuchten den Schaden und machten Sanierungspläne. Wichtig dabei. Es muss kein neues Parkett verlegt werden, denn bei der Planung zu diesem Saal, wurde Wert auf Qualität gelegt – im Gegensatz zum Bau, wo im Betonbereich richtig gepfutscht wurde. Das Parkett hat eine acht Millimeter starke Nutzschicht und könnte noch zweimal abgeschliffen werden. Es wurde damals vor Ort geräuchert. Marner: „Das geht heute nicht mehr.“ Die Versicherung würde zwar diese Kosten bezahlen, auch das Abschleifen und die schwarze Farbe. „Aber das wollen wir nicht mehr.