Alkoholisierter Wermelskirchener trat auf Fahrbahn : Nach dem Unfall streiten die Beteiligten

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen In einem Streit endete ein Unfall, an dem Samstagabend gegen 21.57 Uhr in der Straße Herrlinghausen ein Fußgänger und ein Autofahrer beteiligt waren. Zumindest beim Unfallhergang waren sich die Beteiligten nach Angaben der Polizei grundsätzlich einig.

Demnach war ein 36jähriger, leicht alkoholisierter Wermelskirchener zu Fuß auf die Fahrbahn getreten und wurde dort vom Außenspiegel des Wagens eines 52-jährigen Wermelskircheners, der mit seinem Alfa Romeo aus Richtung Tente kommend unterwegs war, getroffen.