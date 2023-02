Vortrag in Wermelskirchen Die Angst vor dem Wolf

In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell zwei Rudel und das eine oder andere Einzeltier. Die beiden Rudel sind bei Schermbeck am Niederrhein und in der Region Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Der Oberbergische Kreis hingegen ist ein sogenanntes Wolfsgebiet – ohne Rudel. Wie selten Wolfssichtungen hierzulande sind, zeigt sich auch daran, dass selbst ein Experte wie Pompe in den acht Jahren seiner Tätigkeit als Wolfs-Botschafter noch keinem Tier begegnet ist. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die hiesigen Wolfssichtungen von durchwandernden Einzeltieren stammen. Denn der Wolf ist ein Wanderer. Pompe bringt Beispiele von Tieren, die von Cuxhaven bis Rheinland-Pfalz und wieder zurück gewandert sind, oder von Mecklenburg-Vorpommern über Niedersachsen in die Niederlande und weiter nach Belgien.