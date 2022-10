Haushalt 2023 für Rhein-Berg : Kreis-Umlage soll im kommenden Jahr nicht steigen

Wermelskirchen Die Kreisverwaltung hat den Rhein-Berg-Haushalt für 2023 in den Kreistag eingebracht. Die Kommunen müssen keine Erhöhung ihres Abgabesatzes hinnehmen.

Landrat Stephan Santelmann und Kreiskämmerer Klaus Eckl haben den Haushaltsentwurf des Rheinisch-Bergischen Kreises für das Jahr 2023 in den Kreistag eingebracht. Der Kreis plant dabei mit Aufwendungen von 456 Millionen Euro und Erträgen von 452 Millionen Euro. Die Differenz von knapp vier Millionen Euro soll nach dem Vorschlag der Kreisverwaltung aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Kreisumlagesatz, den die acht kreisangehörigen Kommunen an den Kreis entrichten müssen, bleibt demnach stabil bei 35,5 Prozent. „Wir haben immer öfter das Gefühl, in einer permanenten Krise zu leben, ohne Pause, ohne Erholung“, sagte Landrat Santelmann bei der Einbringung des Etats im Kreistag. Gemeinsam und resilient müsse der Kreis zusammen mit den Kommunen, mit den Mitarbeitern der Verwaltung sowie der Bürgerschaft Lösungen anstreben, forderte Santelmann.

Dass die Möglichkeiten des Etats dabei begrenzt sind, machte Kämmerer Eckl in seiner Rede deutlich: „Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde durch die Ausgleichsrücklage ein fiktiver Spielraum zum Ausgleich von Haushalten zur Verfügung gestellt. Mit der Corona-Pandemie kam ein weiteres Werkzeug, die Bilanzierung von Corona-Lasten hinzu. Wie Sie wissen, ist dies kein zusätzlicher Ertrag für den kommunalen Haushalt, sondern nur ein Verschieben von Lasten in die Zukunft.“ Diese Möglichkeit war ursprünglich ausschließlich für die Kosten der Pandemie vorgesehen. Mit Beginn des Ukraine-Krieges sind jedoch weitere Lasten für die Kommunalhaushalte hinzugekommen, welche nun gemeinsam mit den Mehrbelastungen durch die Corona-Krise ab 2026 bilanziert werden sollen. „In dieser Situation wird seitens des Landes anstatt einer echten Entlastung die Verlängerung und Erweiterung der Bilanzierungsoptionen ins Spiel gebracht“, erklärt Eckl: „Diese Option ist in dem vorliegenden Haushalts-Entwurf noch nicht enthalten und wird in den kommenden Wochen zu diskutieren sein.“ Dabei stelle sich die Frage, wie mit möglichen weiteren Krisen zur Vermeidung finanzieller Verwerfungen verfahren werden soll – „und auch mit der weiterhin bestehenden Unterfinanzierung kommunaler Haushalte“, sagte Eckl im Kreistag: „Weitere kommunale Sparbemühungen können diese Defizite nicht kompensieren. Hier hilft nur eine Aufgabenkritik beim Gesetzgeber selbst.“