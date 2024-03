Katastrophen-Alarm in Wermelskirchen Keine Sirenen in Sicht

Wenn beim nächsten landesweiten Warntag am Donnerstag, 14. März, in ganz Nordrhein-Westfalen um 11 Uhr zeitgleich in allen teilnehmenden Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden die verfügbaren Warnmittel getestet werden, heulen in Wermelskirchen nach wie vor keine Sirenen. Neben Warn-Apps und Cell Broadast auf Smartphones zählen Sirenen zum Portefolio der Warnmittel, die beim Warntag auch im Rheinisch-Bergischen Kreis getestet werden.