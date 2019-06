Wie geht es in Wermelskirchen weiter? : Musikschule muss Entgelte erhöhen

Wermelskirchen 20.000 Euro Defizit im vergangenen Jahr. Zum Ausgleich wird in die Rücklage gegriffen. Trotz erfolgreicher Projekte sinkt die Zahl der Musikschüler leicht. Gestärkt werden soll die Zusammenarbeit mit der Schwanenschule.

Am Ende der Bilanz steht eine rote Zahl: Mit einem Defizit von 20.000 Euro schließt die Musikschule in Wermelskirchen das Haushaltsjahr 2018. „Das hat auf der einen Seite mit steigenden Personalkosten zu tun“, erklärte Vorsitzende Anke Schopphoff während der Jahreshauptversammlung der Musikschule am Dienstagabend. Auf der anderen Seite müsse man beim Ergebnis immer beachten, dass die Musikschule stetig in ihren Instrumentenbestand investiere. „Dafür greifen wir dann auf Rücklagen zurück“, erklärte Musikschulleiter David Hecker.

Gemeinsam haben sie im vergangenen Jahr für ein buntes, musikalisches Programm in Wermelskirchen gesorgt – Konzerte gegeben, in Kindergärten und Schulen für Melodien gesorgt und in Pflegeeinrichtungen Musik gemacht. Zum ersten Mal kooperierten die Jugendlichen der Musikschule und der Katt. Während des Projekts „Countdown to spring“ hätten die Jugendlichen viel Initiative gezeigt und ihre Ideen mit Leben gefüllt, lobte Hecker. Sowohl die Schüler der Musikschule, die regelmäßigen Unterricht gewöhnt seien, als auch die Musiker des offenen Jugendtreffs in der Katt hätten voneinander und miteinander gelernt. „Die unterschiedliche Herangehensweise an Musik hat am Ende alle bereichert“, befand der Musikschulleiter und wünscht sich für das zweite Halbjahr eine Neuauflage des Projektes.