Kultur in Wermelskirchen Rockiger und abwechslungsreicher Musikschul-Jam im Haus Eifgen

Genau wie „Just The Two Of Us“ von Bill Withers, auf der Ukulele gespielt und gesungen von Denisa Blömker, Lehrerin für musikalische Früherziehung an der Musikschule. Sie zeigte dann noch auf, wie diese Früherziehung funktionierte – indem sie für ein Kinderlied Klangstäbe oder Xylofon-Elemente im Publikum zum Mitmachen verteilte. So bekam man gleich noch einen Einblick in die Arbeit an der Musikschule. Abgerundet wurde die Stunde von einer Punk-Version des „4-Non-Blondes“-Hits „What’s Up“ der Musikschul-Band, bestehend aus Lehrer Kneip am Bass, Arwen Steinhaus am Gesang, Clemens Willinghöfer an der Gitarre und Lisa Buschorn am Schlagzeug.