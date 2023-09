„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Wermelskirchen Musikalisches Märchen zum Mitfiebern

Nach vier Jahren Pause, an denen natürlich auch die Corona-Pandemie schuld war, gab es am Sonntagnachmittag, kurz vor Herbstbeginn, aber noch mit durchaus heißen Sommertemperaturen ausgestattet, in der Aula des Gymnasiums endlich wieder ein Kinderkonzert des Sinfonieorchesters der Musikgemeinde Wermelskirchen zu hören.