Dorfkultur in Dabringhausen Musikalisches Glanzlicht im Kreise der Familie

Es ist ein großes Wiedersehen. Und so lassen sich immer wieder Zuhörer entdecken, die leise einstimmen in die behutsamen Texte. Oder Besuchern jubeln schon beim ersten Ton einer Melodie. „Wir sollten eine ganze Woche in Dabringhausen bleiben“, sagt Josh Day gegen Ende. Irgendwas liege hier in der Luft. Aber die Musiker müssen weiter in die Niederlande, dann nach Köln und Bonn. Und so verlassen sie nach mehr als zweieinhalb Stunden die Bühne – begleitet von riesigem Jubel.