Kultur in Wermelskirchen Musikalisches Fest der Jahreszeiten in der Stadtkirche

Ausnahmsweise ging es am späten Sonntagnachmittag in der gut gefüllten Stadtkirche am Markt trotz der Aufführung von Die „Jahreszeiten“ nicht um den Klimawandel. Im Gegenteil, im gleichnamigen Oratorium von Joseph Haydn war die Welt noch in allerbester Ordnung – kein Wunder, stammte das Alterswerk Haydns doch aus dem Jahr 1801, als sich die frühe Industrialisierung gerade einmal abzuzeichnen begann.