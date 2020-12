Mini-Konzerte in Wermelskirchen : Musikalischer Adventskalender

Mini-Konzerte in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bis zu den Winterferien öffnet sich jeden Abend die geschmückte Tür der Musikschule für ein Mini-Konzert eines Schülers. Den Auftakt machte Cellistin Helen Dietl.

Für den großen Auftritt ihrer Tochter waren Simone und Holger Dietl bestens vorbereitet: In dicke Jacken gehüllt standen sie mit Keksen und Glühwein vor der Musikschule und warteten gespannt darauf, dass sich das Türchen öffnete und sie einen Blick auf Tochter Helen erhaschen konnten. Die zehnjährige Cellistin eröffnete den musikalischen Adventskalender der Musikschule, bei dem bis zum 18. Dezember an jedem Werktag um Punkt 18 Uhr ein Schüler zwei Stücke zum Besten gibt. Die Idee für „Hinter diesem Türchen wartet jeden Tag ein Liedchen“ hatte Musikschulleiterin Celia Spielmann, weil durch die Corona-Krise in diesem Jahr keine Konzerte möglich sind, bei denen die Schüler ihr erlerntes Können zeigen können.