Adventszeit in Wermelskirchen Männergesangverein Dhünn begeistert beim Weihnachtssingen

Die Männer des Chores setzen an diesem Abend auch ein Zeichen: Fürs erste haben sie die Zeit der Pandemie überstanden – anders als viele andere Chöre im Bergischen Land. Zwar nehmen am Sonntag weniger Sänger als sonst ihren Platz im Altarraum ein, aber der MGV ist weiter singfähig. „Das Programm fällt etwas kürzer aus und wir laden Sie ein, mitzusingen“, kündigt Vorsitzender Wolfgang Weber an. Schließlich habe der neue Dirigent nicht viel Gelegenheit gehabt, mit dem Chor zu proben. Oliver Firl hat in der Pandemie das Dirigat übernommen. Für diesen Auftritt haben ihn seine Sänger ein bisschen überreden müssen. Davon ist beim Weihnachtssingen aber nichts mehr zu spüren: Der Dirigent ist in seinem Element – obwohl die Orgel kurzfristig nicht spielbar ist. Firl bleibt daraufhin einfach am Klavier. Von dort aus begleitet er gelegentlich seine Sänger. Und dort setzt er auch zu zwei Arien an, die das Publikum in der Kirche begeistern. Erst singt er aus Händels „Messias“ die Arie „Tröstet, mein Volk“, später dann „Noel“. Und das Publikum bedankt sich mit langem, aufrichtigem Applaus für die unerwarteten Klänge.