Open-Air-Adventssingen in Wermelskirchen Musik und Glühwein zum Kirchen-Silvester

Viele fleißige Helfer haben den Hof vor dem Stephanus-Gemeindezentrum am Samstagabend in einen besonderen Konzertraum verwandelt. Kerzen und Lichterketten säumen den Zuhörerraum unter freiem Himmel. Und aus einer Holzbude macht sich köstlicher Glühweinduft auf den Weg über den Hof. „Bei der Generalprobe gestern Abend hatten viele der Musiker noch Bedenken, dass ihre Instrumente bei der Eiseskälte nicht mitspielen“, sagt Peter Rinne. Aber der Dirigent des Posaunenchores der Evangelischen Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus hat wie immer Zuversicht versprüht: Und so stehen am Samstagabend rund 30 Musiker mit ihren Instrumenten vor dem Gemeindehaus und spielen zum Open-Air-Adventssingen auf. Der eine oder andere trägt Handschuhe. Und Peter Rinne hat vorsichtshalber Heizöfen besorgt – auch um die wertvollen Instrumente zu schützen.