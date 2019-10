The Voice of Germany : Jenny Rizzo singt ums Weiterkommen

Jenny Rizzo misst sich am Donnerstagabend mit ihrer Kollegin Anika auf der Bühne von „The Voice of Germany“. Foto: SAT 1/Pro 7/Andre Kowalski

Wermelskirchen Am Donnerstag geht es im „Battle“ für die Wermelskirchenerin um den Einzug in die nächste Runde von „The Voice of Germany“.

Ihr erster TV-Auftritt in Deutschlands erfolgreichster Casting-Show „The Voice of Germany“ (TVOG) von Sat1/ProSieben hat schon erste Auswirkungen gezeigt: Die Anfrage für Interviews und Auftritte nehmen zu. Davon erzählt die Wermelskirchener Sängerin Jenny Rizzo im Gespräch mit unserer Redaktion, nachdem sie nicht nur die TVOG-Vorauswahl-Stationen bestanden hat, sondern bei der Fernsehausstrahlung der insgesamt sechs „Blind Auditions“ in das Team von Coach Mark Forster aufgenommen wurde (wir berichteten). Das „TVOG-Pflaster“ wird nun von Sendung zu Sendung heißer: Am Donnerstag, 24. Oktober, ab 20.15 Uhr flimmert Jenny Rizzos „Battle“ über die Mattscheiben – dann entscheidet sich, ob es bei TVOG für die 33-Jährige mit italienischen Wurzeln, die in Hückeswagen aufwuchs und inzwischen mit ihrem Ehemann Thorsten sowie der gemeinsamen zweieinhalbjährigen Tochter Lea-Alice in Wermelskirchen lebt, weiter geht.

„Dass das Telefon nun häufiger klingelt und mehr E-Mails eintrudeln, genieße ich. Ich habe ja die Freiheit, mir das einzuteilen“, sieht sich Jenny Rizzo keinesfalls gestresst oder gar überfordert: „Sängerin bin ich mit Leidenschaft und Liebe. Und so lange das so ist, mache ich das.“ Wie auch immer ihre TVOG-„Reise“ weiter gehe, sei ihre Teilnahme dort keine Endstation, sondern eine Fortsetzung ihrer Laufbahn, ein Neuanfang in ihrer Musikerkarriere. „Für mich war es schon eine große Sache, überhaupt in die Sendung zu kommen. Das erfordert Mut, vor Publikum, eine Jury und Fernsehkameras ins Rampenlicht zu treten. Wenn man es dann gemacht hat, ist das ein gutes Gefühl – daran wächst man nur“, beschreibt Jenny Rizzo ihre Gefühlslage nach den ersten Erfolgen: „Dafür, dass sich in den ‚Blind Auditions‘ überhaupt jemand umgedreht hat, finde ich gar keine Worte. Damit hatte ich nicht gerechnet, hat mich begeistert und geflasht.“

Info Finalisten gehen ab 6. Dezember auf Tour Foto: Jens Koch Ausstrahlung Aus dem 23-köpfigen Team von Mark Forster sind inzwischen bereits elf Kandidaten schon wieder ausgeschieden. In der TV-Ausstrahlung ihres „Battles“ am Donnerstag, 24. Oktober, 20.15 Uhr (Pro7), geht es für Jenny Rizzo um den Verbleib in der neunten Staffel von „The Voice of Germany“. Sing-Offs Danach finden die „Sing-offs“ statt, die Ende Oktober gesendet werden. Dabei singen die Kandidaten teamübergreifend gegeneinander und müssen als Besserer hervorgehen. In jeder Folge kommen nur einige Talente weiter, bis im Finale der Gewinner von den Zuschauern gewählt wird. Tour Die Finalisten und die vom Publikum gewählten „Wildcard“-Gewinner gehen im Anschluss auf die „The Voice of Germany – Live in Concert“-Tour, die am 6. Dezember startet.

Die Wochen danach seien eine „verdammt gute Zeit“ gewesen, auch wenn die Teampartner in den jetzt laufenden „Battles“ zu Konkurrenten würden: „Alle gönnen sich den Erfolg. Wir wissen, dass das immer etwas mit Tagesform, Songauswahl und Geschmack zu tun hat – alle, die jetzt dabei sind, können ohne Zweifel gut singen.“ Und weiter: „Im Kreise der Kandidaten genießen wir die Zeit wie ein riesiger Haufen von Schülern auf Klassenfahrt.“

Obendrein nützten natürlich die Tipps der Coaches: „Die lenken den Fokus auf Details, auf die man selbst vielleicht noch gar nicht so geachtet hat.“ Jenny Rizzo bezeichnet sich als „selbstkritisch“ und sagt mit einem Lächeln: „Natürlich habe ich mich im Fernsehen mit anderen Augen gesehen und Dinge entdeckt, die ich verbessern kann. Wenn jemand mit sich hundertprozentig zufrieden ist, dann ist etwas falsch.“ Schon jetzt stehe für sie fest: „Meine Teilnahme bei ‚The Voice‘ hat mich sehr weiter gebracht.“

Positive und negative Reaktionen gäbe es immer und lägen in der Natur der Sache, betont Jenny Rizzo: „Ich habe mich für das Fernsehen nicht verstellt, und das haben mir viele auch bestätigt. Musik macht mich glücklich, ist für meine Seele. Umso glücklicher bin ich, wenn meine Musik andere erreicht.“