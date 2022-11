Lesung am 22. November in Wermelskirchen : Mundart-Buch mit dem Klang der Heimat

Wermelskirchen Ernst Köser und der Geschichtsverein mit dem Vorsitzenden Volker Ernst stellen ihr neues Mundart-Buch „Tüscher Pillkesen und Härser Birke“ vor. Es setzt nicht nur auf viele heitere Texte – sondern auch auf Mediendateien.

Wer Ernst Köser zuhört, der entdeckt zwischen seinen hochdeutschen Wörtern immer diesen besonderen Klang. Da schwingt ein heiterer Unterton mit, der den Wörtern die Ecken nimmt. „Hochdeutsch ist für mich ein bisschen anstrengend“, sagt er und schmunzelt. Eigentlich spreche er in seinem Alltag ausschließlich Dhünnsch. Mundart also. In Hülsen gebe es ohnehin fast nur „Ureinwohner“ und seine drei Töchter verstehen ihn auch, wenn er kallt. „Das ist einfach meine Sprache“, sagt er, „das habe ich so gelernt und ich will mich da auch nicht verbiegen.“ Ganz im Gegenteil: Am liebsten würde der 79-Jährige auch andere für die Mundart begeistern. „Wir sind wohl die letzte Generation, die die Sprache noch versteht“, sagt er, „und erst recht, die sie auch sprechen kann.“

Termin Die Lesung zum Buch mit Ernst Köser findet am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, in der Stadtbücherei in Wermelskirchen statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind unter Telefon 02196 5096 oder per Mail an margret.wischow@bgv-wermelskirchen.de möglich.

Gelegentlich nimmt sich Ernst Köser Klassiker der Literatur vor und gibt ihnen einen neuen Klang. „Wä leef im Düstern, bei Sturm und Jewitter, dat woren de Rauen, dr Friedel un och dr Pitter, se drooren etwa Schwarzbruet up eerem Arm, sun Stück up en Dutzend, et woer noch warm“, schreibt er und denkt dabei an die Dhünnschen Bäcker aus vergangenen Zeiten. Oder so: „Dr November is Drööv, de Blaader am fleejen, uch dückes am räänen, mr bliewt besser legen.“ Und schon auf der nächsten Seite beginnt er mit einer kleinen literarischen Reise durch Wermelskirchens Innenstadt. „Mancher wird sicher sagen: Feinsinnig ist dieser Mensch ja nicht“, sagt Ernst Köser und schmunzelt wieder.