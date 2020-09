Sport in Wermelskirchen : Multifunktionsgebäude für den SSV Dhünn

Sport in Wermelskirchen

‚So soll das neue Gebäude an der Staelsmühle einmal aussehen. Foto: SSV Dhünn

Dhünn Kriegt der SSV Dhünn jetzt noch weitere 100.000 Euro Zuschuss? Die möchte der Verein gern für das Vereinsheim haben, das sanierungsbedürftig ist. Darüber entscheidet jetzt der Stadtrat.

Noch können die Mitglieder des SSV Dhünn die Korken nicht knallen lassen, aber die Sektflaschen für eine kleine Feier können sie dennoch schonmal kaltstellen. Denn der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung einstimmig dem Rat der Stadt Wermelskirchen empfohlen – vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 – die Verwaltung zu beauftragen, für den Sportverein einen zusätzlichen Zuschuss von 100.000 Euro für die Sanierung und den Ausbau des Vereinsgebäudes auf dem Sportplatz in Dhünn zu berücksichtigen. Dass sich auf dem Sportplatz etwas ändern müsse, war auch den meisten Politikern im Ausschuss klar. Denn das Gebäude sei schlicht „menschenunwürdig“, hieß es. Außerdem hätten die Dhünner in der Vergangenheit gezeigt, „was man mit Engagement und Eigeninitiative auf die Beine stellen kann“, waren sich CDU, Bürgerforum und Grüne einig.