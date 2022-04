Ausschuss für Umwelt und Bau Wermelskirchen : Müßener kritisiert Umgang mit seinem Antrag

Wermelskirchen Die Zukunft-Fraktion fordert die Möglichkeit für private Müllsammel-Aktionen von Bürgern in bestimmten Bereichen. Warum das nicht geht, erläutert die Stadtverwaltung – der Ausschuss für Umwelt und Bau folgt mit deutlicher Mehrheit dieser Argumentation.

Gar nicht einverstanden ist der Fraktionsvorsitzende von Zukunft Wermelskirchen, Andreas Müßener, mit der Art und Weise, wie ein von ihm unterzeichneter Antrag im Ausschuss für Umwelt und Bau keine Zustimmung fand. Demnach hätte der Antrag nach seiner Ansicht entweder als sachlich falsch und damit als nicht abstimmungsfähig deklariert werden müssen. Oder, so schreibt Müßener an die Ausschussvorsitzende Heike Krause (Die Grünen): „Sollte unser Antrag sachlich richtig gewesen sein, dann ist es nicht Aufgabe der Verwaltung, diesen emotional und argumentativ derart ad absurdum zu führen, dass dieser im weiteren Abstimmungsverlauf keinerlei ‚Marktwert‘ mehr hat. Also mindestens tiefe Verunsicherung beim Abstimmungsverhalten der Ausschussmitglieder generiert wird.“ Als Fazit fordert der Zukunft-Chef die Ausschussvorsitzende auf: „Es ist hier dringend notwendig, über unseren Antrag neu abzustimmen oder diesen anderenfalls nachträglich als ungültig zu erklären.“