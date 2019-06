Mühlen und Hämmer : Mühlentag am Pfingstmontag führt an Dhünn und Wupper

Mühlentag am Pfingstmontag führt an Dhünn und Wupper

Bergisches Land Führungen, Wanderungen, Fahrrad- oder Bustouren bieten interessante Einblicke in die Geschichte der Mühlen und Hämmer links und rechts des Rheins.

Am Deutschen Mühlentag, Pfingstmontag, 10. Juni, haben Mühlen und Hämmer in der Region geöffnet. An einigen Standorten wird die Mühlentechnik noch mit Wind- oder Wasserkraft in Betrieb genommen und Getreide zu Mehl gemahlen, Eisen geschmiedet oder Strom erzeugt. Führungen, Wanderungen, Fahrrad- oder Bustouren bieten interessante Einblicke in die Geschichte der Mühlen und Hämmer links und rechts des Rheins. Koordiniert wird das Programm durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und seine Partner im Projekt „Mühlenregion Rheinland“.