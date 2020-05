Unfall nahe der Dhünntal-Sperre : Düsseldorfer Motorradfahrer verletzt sich schwer bei missglücktem Überholmanöver

Wermelskirchen Kurz vor dem Wanderparkplatz Neumühle setzte der Motorradfahrer an, um drei vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Nach dem zweiten musste er einscheren, weil Gegenverkehr kam. Beim Abbremsen war er zu schnell: Er lenkte sein Krad in den Seitenstreifen, wo er auf einen Felsen fuhr.

Eine Fahrt ins Bergische endetet für einen Düsseldorfer Motorradfahrer am Sonntagnachmittag nach einem missglückten Überholmanöver im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr war der 27-jährige Düsseldorfer mit seiner Kawasaki auf der Landstraße 409 in Höhe der Dhünntal-Sperre unterwegs. Er kam aus Dhünn und fuhr in Richtung 506. Kurz vor dem Wanderparkplatz Neumühle fuhren vor ihm drei Pkw; laut Polizei setzte er im Ausgangsbereich einer langgezogenen Linkskurve zum Überholen an. Nach Zeugenangaben war er sehr schnell unterwegs und überholte die ersten beiden Pkw, die vor ihm fuhren.