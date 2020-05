Offener Brief soll Anwohnern in Halzenberg helfen : „Motorradfahrer terrorisieren mit Lärm und Raserei“

Offener Brief soll Anwohnern in Halzenberg helfen

Wermelskirchen Anwohnerin Antje Buhl wendet sich mit einem Hilferuf an Bürgermeister, Landrat und Bundestagsabgeordneten. Denn die Belastung durch Motorradfahrer in der kleinen Ortschaft oberhalb der Dhünn-Talsperre wird imer schlimmer.

Mit einem Offenen Brief an den Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke, den Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Rainer Bleek macht die Halzenbergerin Antje Buhl auf die nach ihrer Ansicht unzumutbaren Zustände in ihrem Ortsteil, aber auch auf anderen Zufahrtsstrecken aufmerksam – und hofft auf Hilfe. „Eine wachsende Minderheit unter den Motorradfahrern terrorisiert die Bevölkerung mit unerträglichem Lärm und Raserei“, schreibt sie.