Freitagabend in Wermelskirchen : Motorradfahrer nach Unfall schwerstverletzt

Wermelskirchen Mit einem Rettunghubschrauber wurde am Freitagabend ein schwerstverletzter Motorradfahrer in eine Spezialklinik geflogen.

Schwerste Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 3. Sein Zustand sei kritisch, womöglich lebensbedrohlich, erklärte die Polizei. Ein 78-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Golf von Kenkhausen Richtung Remscheid unterwegs. An der Kreuzung K19/K3 hatte er beim Abbiegen das Krad übersehen. Der 55-Jährige aus Düsseldorf, der mit seiner Yamaha auf der K3 Richtung Wermelskirchen fuhr, wurde von dem Golf erfasst. Die Maschine kam im gegenüberliegenden Graben zum Liegen. „Über die Ursache, warum der Autofahrer das Motorrad übersehen hat, können wir noch nichts sagen“, so die Polizei.

Die K19 und die K3 blieben zwischen 17 und 18.30 Uhr in alle Richtungen voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr teilweise um. Das hatte auch Folgen für den Busverkehr. An den Bushaltestellen auf der Strecke warteten viele Fahrgäste vergebens, bevor die Strecke gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben wurde. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden — am Golf rund 8000 Euro, am Motorrad rund 6000 Euro.