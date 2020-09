Fahrlehrer in Wermelskirchen : „Es kann immer etwas passieren“

Wermelskirchen Markus Fahlenbock ist Inhaber einer Fahrschule. Seit 24 Jahren bringt er seinen Schülern das Motorradfahren bei. Wie er sie auf die Straße vorbereitet und mit den Gefahren umgeht.

Zur Vorbereitung geht’s mit den Motorrad-Fahrschülern immer erst auf eine Sackgasse oder einen Parkplatz. „Hauptsache wenig Verkehr“, sagt Markus Fahlenbock, Inhaber von Markus’ Fahrschule an der Eich in Wermelskirchen. Er ist seit 24 Jahren Fahrlehrer und bildet genauso lange auch schon Anfänger auf dem Motorrad aus. Dabei ist die Situation eine ganz andere, wenn man nicht wie im Auto neben dem Fahrschüler sitzen und in Gefahrensituationen direkt eingreifen kann, sondern nur über ein Headset kommunizieren kann. „Natürlich kann immer etwas passieren. Wenn ich aber dann im Auto sitze, mache ich mir nicht die ganze Zeit Sorgen darüber, was alles schief gehen könnte. Dann hätte ich den falschen Beruf gewählt,“ sagt Fahlenbock. „Man ist aber immer froh, wenn man mit dem Schüler wieder heil an der Garage ankommt.“