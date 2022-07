Axtangriff auf Eltern in Wermelskirchen : Angeklagter Sohn verstrickt sich im Mordversuch-Prozess in Gegensätze

Mit Handschellen an einen Rollstuhl gefesselt wird ein 29-Jähriger ins Gericht gefahren. Er soll versucht haben, seine Eltern mit einer Axt zu töten. Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Köln/Wermelskirchen Am Freitag begann der Prozess um einen 29-Jährigen, der im Schlaf seine Eltern mit einer Axt angegriffen hat. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihn daher angeklagt, ihm droht lebenslange Haft. Was am ersten Tag im Gericht passiert ist.

Ein 29-Jähriger aus Wermelskirchen musste sich am Freitag, 8. Juli, um 13 Uhr wegen zweifachen versuchten Mordes vor dem Amtsgericht Köln verantworten. Gegen ihn begann ein Prozess, der bis zum 5. September 2022 neun Verhandlungstage umfassen soll. Der Mann hat seine Eltern laut eigener Aussage in der Nacht zum 1. Oktober 2021 mit einer Axt angegriffen, während sie schliefen. Danach ist er von der Gewölbebrücke Hünger, die über die Bundesautobahn 1 führt, gesprungen, um sich das Leben zu nehmen, er überlebte den Sprung jedoch.

Der Angeklagte sitzt mittlerweile, ein dreiviertel Jahr nach der Tat, im Rollstuhl. Er gab zu, die Tat begangen zu haben, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwarf (Aktenzeichen 105 Ks 2/22).

Demnach soll der 29-Jährige am Morgen des 1. Oktobers 2021 um 4.10 Uhr mit einer 65 Zentimeter langen Axt siebenmal auf den Kopf seines Vaters eingeschlagen haben, während der im Bett lag und schlief. Der Vater überlebte, erlitt jedoch mehrere Schädelbrüche, Einblutungen im Gehirn und ein Hirnödem.

Danach soll der Angeklagte zweimal mit der Axt auf seine Mutter eingeschlagen haben, die zur Abwehr der Schläge schützend ihren Arm über den Kopf hielt. Auch sie wurde schwer verletzt, sie erlitt mehrere Frakturen und starke venöse Einblutungen.

Gegen 7.28 Uhr initiierte der 29-jährige Mann dann einen Suizidversuch, wozu er auf ein Baustellengerüst an einer Brücke an der A1 kletterte und hinuntersprang. „Ich habe entschieden, mein Leben zu beenden.“ Dem Angeklagten wird versuchter Mord in zwei Fällen und ein Verkehrsdelikt vorgeworfen.

Auf die Frage des Richters, wie es ihm heute gehe, antwortet der Mann sehr zurückhaltend und mit brüchiger Stimme: „Körperlich habe ich natürlich Schmerzen in den Beinen und im Rücken, je länger ich sitze, desto schlimmer wird es. „Psychisch muss ich immer wieder daran denken, was ich gemacht habe, ich muss auch immer wieder zur Seelsorgerin, um zu beten.“

Im Prozess um ihn verstrickt sich der Angeklagte mehrfach in Gegensätze, als er gefragt wird, warum er denn eine Axt für die Tat verwendet habe, wenn er seine Eltern nur verletzen, nicht aber töten wollte. Daraufhin antwortete der Mann, er habe seine Eltern nie töten wollen. „Ich wollte ihnen nur sehr weh tun, weil meine Eltern mir in der Vergangenheit sehr weh getan haben. Ich wollte aber, dass sie weiterleben“, sagte er.

Des Weiteren berichtet der Angeklagte, dass der Vater ihn vor der Tat angeschaut habe, als der Angeklagte das elterliche Schlafzimmer betreten hat. Er soll den Kopf gehoben und sich dann zugedeckt haben. Laut Aussage des Vaters wollte dieser allerdings in der besagten Nacht auf Toilette gehen, als er dann „einen Blitz- oder Stromschlag“ auf seinem Hinterkopf spürte. Der Angeklagte hielt jedoch an seiner Aussage fest, dass er Blickkontakt mit dem Vater gehabt hat.

Generell äußerte der 29-Jährige, ein eher schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern gehabt zu haben. Seine Mutter hätte ihm früher Nahrung gegeben, die seiner Meinung nach nicht mehr gut gewesen sei. Sein Vater hätte ihn zu einem Studium gezwungen, da der Angeklagte arbeitslos gewesen sei. Zudem wollten die Eltern des Angeklagten, dass der Sohn aus dem Elternhaus auszieht. Wegen dieser Dinge habe sich der Angeklagte irgendwann von seinen Eltern abgewendet. „Ich habe mich irgendwann nicht mehr für meine Eltern interessiert, sie haben sich irgendwann nicht mal mehr für meine Gesundheit interessiert“, sagte der 29-Jährige.

Wegen all dieser Unannehmlichkeiten schrieb der Angeklagte vor der Tat einen Brief an seine Eltern, um ihnen seinen Ärger über ihre Erziehung mitzuteilen. Darin heißt es: „Hier ist die Quittung für alles, dass ihr mir mein Leben kaputt gemacht habt. (...) Fahrt zur Hölle, ihr Bastards!“

Zuletzt wurde ein Zeuge in den Zeugenstand gerufen, ein ebenfalls 29-Jähriger. Er soll ein guter und einer der einzigen Freunde des Angeklagten sein. Der Zeuge sagte, er hätte ihm die Tat nie zugetraut, da dieser eher zurückhaltend gewesen sei, viel zu Hause vor dem PC gespielt haben und ansonsten wenig soziale Kontakte hatte, er sei weder in einem Verein tätig gewesen noch habe er viele Hobbies gehabt. Der Angeklagte sei ein „ruhiger, nachdenklicher Typ gewesen, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde“, sagte der Zeuge über ihn. „Ich würde ihn eigentlich als netten, hilfsbereiten Menschen beschreiben.“