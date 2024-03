Wermelskirchener Ballettschule auf Erfolgskurs MoMo-Talente tanzen sich zum Dance World Cup

Info

Dance World Cup Der Dance World Cup (DWC) ist ein Tanzwettbewerb, der alle Genres umfasst und jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet. Dieses Jahr wird der Wettbewerb vom 27. Juni bis zum 6. Juli in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgetragen. Dabei treten rund 120.000 Teilnehmer aus 65 Ländern an. Die Altersgrenze liegt bei 25 Jahren. Von der Wermelskirchener Ballettschule Modern Movement (MoMo) haben sich rund 50 Tänzerinnen in den Kategorien Ballett, Hip-Hop und Modern/Contemporary qualifiziert.

„Bergischer Löwe“ Vorher steht jedoch noch der „Bergische Löwe“ an. Auch bei dieser offenen und spartenübergreifenden Meisterschaft der Tänze, die vom 25. bis zum 28. April in Wuppertal ausgetragen wird, werden MoMo-Tänzerinnen aus Wermelskirchen an den Start gehen.