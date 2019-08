Mobile Chefredaktion auf der 423. Herbstkirmes : Plaudereien über das Groß-Event „Kirmes“

Am Stand der Mobilen Chefredaktion sprach Horst Thoren (r.), stellvertretender Chefredakteur, mit dem Beigeordneten Stefan Görnert (l.) und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Klicki (Mi.) darüber, was den besonderen Reiz der Herbstkirmes ausmacht. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Das Medien-Mobil der Rheinischen Post machte zur Eröffnung der 423. Herbstkirmes auf dem Loches-Platz Station. Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post/Bergischen Morgenpost, kam mit Stadtspitze, Politik und Bürgern ins Gespräch.

Für einen Moment haben Isabel (7) und Levi (5) die Karussells, die Zuckerwatte, das süße Eis und den quirligen Trubel um sie herum auf der Herbstkirmes vergessen. Am Stand der Mobilen Chefredaktion der Bergischen Morgenpost drehen sie das Glücksrad mit viel Schwung, es rotiert und bleibt stehen. Niete. Und noch einmal. Hurra, ein Gewinn. Levi strahlt über das ganze Gesicht. Er hat einen Blumenstrauß gewonnen, Mutter Petra Rüsken aus Bochum freut sich. Und an diesem frühen Freitagabend, kurz nach Eröffnung der Herbstkirmes, soll sich das Rad noch oft drehen.

Auf dem Loches-Platz hat das Medien-Mobil unserer Zeitung Station gemacht. Es sind angenehme 26 Grad. Menschen aller Generationen in bester Feierlaune bummeln über den Rummelplatz. Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, kommt mit Bürgern ins Gespräch, für die diese fünf Tage Kirmestreiben eine Ausnahmesituation sind – im positiven Sinn. Das ist auch den jungen Frauen anzusehen, die sich gerade neben dem Podest, wo eine Stunde zuvor Bürgermeister Rainer Bleek das Freibier-Fass angestoßen hat, versammelt haben, um gemeinsam über die Kirmes und den Krammarkt zu bummeln.

Glücksrad Blieb das Rad an einer richtigen Stelle stehen, gab es einen Blumenstrauß, einen Button oder eine Stofftasche zu gewinnen.

Die Mischung macht’s. Kirmes, Krammarkt und verkaufsoffener Sonntag, Weindorf und Katt-Programm bilden in Kombination einen starken Anziehungspunkt. „Der verkaufsoffene Sonntag ist für den Einzelhandel von großer Bedeutung. Wir sind froh über die Einigung mit Verdi“, erinnert Dankmar Stolz, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) an die einstigen Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft.