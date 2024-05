Straßenverkehr in Wermelskirchen Auf B 51 staut es sich zurück – zeitweise bis Bergisch Born

Die B 51 ist zweifelsohne die am meisten frequentierte Straße in Wermelskirchen. Das gilt insbesondere für den Abschnitt Dellmannstraße / Neuenhöhe, über den der gesamte Verkehr von und nach Hückeswagen, Remscheid-Lennep und Radevormwald fließt. Tagsüber ist es der Regelfall, aus Bergisch Born kommend an der Ampel der Kreuzung Berliner Straße / Im Belten mindestens eine Rotphase zu erwischen.